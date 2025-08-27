Cientista de Dados Salário em Falls Church, VA

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Falls Church, VA? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Falls Church, VA é $95,500.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Falls Church, VA? Embora não exista salário mínimo para um Cientista de Dados em Falls Church, VA, a remuneração total média é $95,500.

Que empresa paga mais por um Cientista de Dados em Falls Church, VA? A empresa que paga mais por um Cientista de Dados em Falls Church, VA é Amazon com uma remuneração total média de $274,000.