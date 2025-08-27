Cientista de Dados Salário em Espoo, Finland

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Espoo, Finland? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Espoo, Finland é €59,764.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Espoo, Finland? Embora não exista salário mínimo para um Cientista de Dados em Espoo, Finland, a remuneração total média é €59,764.

Que empresa paga mais por um Cientista de Dados em Espoo, Finland? A empresa que paga mais por um Cientista de Dados em Espoo, Finland é Grab com uma remuneração total média de €124,078.