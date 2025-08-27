Cientista de Dados Salário em Esch-Sur-Alzette, Luxembourg

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Esch-Sur-Alzette, Luxembourg? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Esch-Sur-Alzette, Luxembourg é €69,614.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Esch-Sur-Alzette, Luxembourg? Embora não exista salário mínimo para um Cientista de Dados em Esch-Sur-Alzette, Luxembourg, a remuneração total média é €69,614.

Que empresa paga mais por um Cientista de Dados em Esch-Sur-Alzette, Luxembourg? A empresa que paga mais por um Cientista de Dados em Esch-Sur-Alzette, Luxembourg é Grab com uma remuneração total média de €124,078.