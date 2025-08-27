Cientista de Dados Salário em Coimbatore, India

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Coimbatore, India? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Coimbatore, India é ₹633,150.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Coimbatore, India? Embora não exista salário mínimo para um Cientista de Dados em Coimbatore, India, a remuneração total média é ₹633,150.

Que empresa paga mais por um Cientista de Dados em Coimbatore, India? A empresa que paga mais por um Cientista de Dados em Coimbatore, India é Grab com uma remuneração total média de ₹11,905,101.