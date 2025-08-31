Cientista de Dados Salário em Campinas, Brazil

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Campinas, Brazil? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Campinas, Brazil é R$280,462.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Campinas, Brazil? Embora não exista salário mínimo para um Cientista de Dados em Campinas, Brazil, a remuneração total média é R$280,462.

Que empresa paga mais por um Cientista de Dados em Campinas, Brazil? A empresa que paga mais por um Cientista de Dados em Campinas, Brazil é Grab com uma remuneração total média de R$770,756.