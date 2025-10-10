Cientista de Dados Salário em Brno, Czech Republic

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Brno, Czech Republic? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Brno, Czech Republic é CZK 957,867.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Brno, Czech Republic? Embora não exista um salário mínimo para um Cientista de Dados em Brno, Czech Republic, a remuneração total média é CZK 957,867.

Que empresa paga mais por um Cientista de Dados em Brno, Czech Republic? A empresa que melhor remunera um Cientista de Dados em Brno, Czech Republic é Grab com uma remuneração total média de CZK 3,007,482.