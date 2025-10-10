Cientista de Dados Salário em Brighton, United Kingdom

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Brighton, United Kingdom? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Brighton, United Kingdom é £57,836.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Brighton, United Kingdom? Embora não exista um salário mínimo para um Cientista de Dados em Brighton, United Kingdom, a remuneração total média é £57,836.

Que empresa paga mais por um Cientista de Dados em Brighton, United Kingdom? A empresa que melhor remunera um Cientista de Dados em Brighton, United Kingdom é Grab com uma remuneração total média de £105,591.