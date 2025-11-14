Cientista de Dados Salário em Allentown, PA

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Allentown, PA? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Allentown, PA é $125,000.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Allentown, PA? Embora não exista um salário mínimo para um Cientista de Dados em Allentown, PA, a remuneração total média é $125,000.

Que empresa paga mais por um Cientista de Dados em Allentown, PA? A empresa que melhor remunera um Cientista de Dados em Allentown, PA é Vanguard com uma remuneração total média de $150,000.