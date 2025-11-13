Cientista de Dados Salário em Aachen, Germany

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Aachen, Germany? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Aachen, Germany é €32,380.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Aachen, Germany? Embora não exista um salário mínimo para um Cientista de Dados em Aachen, Germany, a remuneração total média é €32,380.

Que empresa paga mais por um Cientista de Dados em Aachen, Germany? A empresa que melhor remunera um Cientista de Dados em Aachen, Germany é Grab com uma remuneração total média de €115,362.