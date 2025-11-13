Qual é o salário de um Gestor de Ciência de Dados em Redwood City, CA? A remuneração total média de um Gestor de Ciência de Dados em Redwood City, CA é $240,000.

Qual é o salário mínimo de um Gestor de Ciência de Dados em Redwood City, CA? Embora não exista um salário mínimo para um Gestor de Ciência de Dados em Redwood City, CA, a remuneração total média é $240,000.

Que empresa paga mais por um Gestor de Ciência de Dados em Redwood City, CA? A empresa que melhor remunera um Gestor de Ciência de Dados em Redwood City, CA é Facebook com uma remuneração total média de $710,000.