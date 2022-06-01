Zymergen Salários

O salário da Zymergen varia de $154,225 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $225,400 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zymergen . Última atualização: 9/2/2025