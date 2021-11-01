Diretório de Empresas
Zwift
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Zwift Salários

O salário da Zwift varia de $75,154 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $264,500 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zwift. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Gestor de Produto
Median $265K
Engenheiro de Software
Median $138K
Cientista de Dados
Median $215K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Recursos Humanos
$186K
Marketing
$75.2K
Gestor de Programa
$156K
Gestor de Engenharia de Software
$188K
Gestor de Programa Técnico
$150K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Zwift είναι Gestor de Produto με ετήσια συνολική αμοιβή $264,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zwift είναι $170,850.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Zwift

Empresas Relacionadas

  • Blizzard Entertainment
  • Epic Systems
  • Postmates
  • Magic Leap
  • Zocdoc
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos