Zurich Insurance
Zurich Insurance Salários

O salário da Zurich Insurance varia de $27,980 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $281,400 para um Banker de Investimento na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zurich Insurance. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $121K
Engenheiro de Software
Median $111K
Actuário
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Arquitecto de Soluções
Median $61.7K
Assistente Administrativo
$28K
Analista de Negócio
$53.7K
Gestor de Ciência de Dados
$224K
Analista Financeiro
$44.9K
Recursos Humanos
$48.7K
Tecnólogo de Informação (TI)
$43.7K
Banker de Investimento
$281K
Consultor de Gestão
$202K
Designer de Produto
$62.3K
Gestor de Produto
$170K
Gestor de Programa
$161K
Gestor de Projecto
$130K
Analista de Cibersegurança
$66.8K
Gestor de Engenharia de Software
$218K
Subscritor
$78.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Zurich Insurance é Banker de Investimento at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $281,400. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Zurich Insurance é $110,725.

