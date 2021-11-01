Diretório de Empresas
Zoomcar
Zoomcar Salários

O salário da Zoomcar varia de $15,888 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $117,734 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zoomcar. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Gestor de Produto
Median $118K
Engenheiro de Software
Median $30.5K
Analista de Negócio
$15.9K

Cientista de Dados
$105K
Designer Gráfico
$23.9K
Gestor de Programa
$17.1K
Gestor de Projecto
$23.9K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Zoomcar is Gestor de Produto with a yearly total compensation of $117,734. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zoomcar is $23,926.

