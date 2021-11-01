Zoomcar Salários

O salário da Zoomcar varia de $15,888 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $117,734 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zoomcar . Última atualização: 9/2/2025