A remuneração de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area na Zoom varia de $155K por year para ZP1 a $393K por year para ZP5. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $250K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Zoom. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
ZP1
$155K
$122K
$27.4K
$6.2K
ZP2
$188K
$149K
$33.2K
$5.9K
ZP3
$264K
$190K
$64.7K
$9.1K
ZP4
$343K
$217K
$111K
$15.2K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Zoom, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
