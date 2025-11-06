A remuneração de Engenheiro de Software in China na Zoom varia de CN¥367K por year para ZP1 a CN¥634K por year para ZP3. O pacote de remuneração in China mediano year totaliza CN¥527K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Zoom. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
ZP1
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Unlock by Adding Your Salary!
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Zoom, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
