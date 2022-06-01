Zoetis Salários

O salário da Zoetis varia de $92,460 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $223,934 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zoetis . Última atualização: 11/15/2025