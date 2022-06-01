Zoetis Salários

Diretório de Empresas
O salário da Zoetis varia de $92,460 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $223,934 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zoetis. Última atualização: 11/15/2025

Cientista de Dados
Median $162K
Engenheiro de Software
Median $141K
Analista de Negócios
$92.5K

Gestor de Ciência de Dados
$136K
Operações de Marketing
$198K
Designer de Produto
$121K
Gestor de Produto
$104K
Gestor de Projeto
$121K
Vendas
$101K
Gestor de Engenharia de Software
$224K
Gestor de Programa Técnico
$141K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Zoetis é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $223,934. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Zoetis é $135,675.

