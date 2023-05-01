ZOE Salários

Diretório de Empresas
O salário da ZOE varia de $30,720 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $166,414 para um Recursos Humanos na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ZOE. Última atualização: 11/15/2025

Engenheiro de Software
Median $107K
Atendimento ao Cliente
$30.7K
Recursos Humanos
$166K

Gestor de Engenharia de Software
$139K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ZOE é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $166,414. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ZOE é $122,742.

