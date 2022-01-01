Diretório de Empresas
Zocdoc
Zocdoc Salários

O salário da Zocdoc varia de $70,350 em remuneração total por ano para um Sucesso do Cliente na extremidade inferior a $225,750 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zocdoc. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Engenheiro de Software Full-Stack

Marketing
Median $200K
Gestor de Engenharia de Software
Median $226K

Cientista de Dados
Median $168K
Sucesso do Cliente
$70.4K
Designer de Produto
$201K
Gestor de Produto
$173K
Gestor de Projecto
$136K
Recrutador
$142K
Vendas
$109K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Zocdoc, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Zocdoc é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $225,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Zocdoc é $168,000.

