Diretório de Empresas
ZipRecruiter
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

ZipRecruiter Salários

O salário da ZipRecruiter varia de $79,600 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $422,417 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ZipRecruiter. Última atualização: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $170K
Gestor de Produto
Median $258K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Designer de Produto
Median $142K

Designer UX

Gestor de Engenharia de Software
Median $294K
Contabilista
$91.3K
Analista de Negócios
$266K
Gestor de Ciência de Dados
$293K
Recursos Humanos
$79.6K
Marketing
$259K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na ZipRecruiter, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ZipRecruiter é Engenheiro de Software at the Staff Software Engineer level com uma remuneração total anual de $422,417. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ZipRecruiter é $243,072.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para ZipRecruiter

Empresas Relacionadas

  • eBay
  • Pandora
  • LendingClub
  • Oscar Health
  • One Medical
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos