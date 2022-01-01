ZipRecruiter Salários

O salário da ZipRecruiter varia de $79,600 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $422,417 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ZipRecruiter . Última atualização: 11/14/2025