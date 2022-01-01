Diretório de Empresas
Zipline
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Zipline Salários

O salário da Zipline varia de $136,591 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $243,800 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zipline. Última atualização: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Gestor de Produto
Median $157K
Analista de Negócios
$206K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Engenheiro de Hardware
$244K
Jurídico
$239K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Zipline é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $243,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Zipline é $199,702.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Zipline

Empresas Relacionadas

  • DevFactory
  • OpenSea
  • Interos
  • Stripe
  • Citadel
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos