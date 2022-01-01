Diretório de Empresas
Zip Co
Zip Co Salários

O salário da Zip Co varia de $23,460 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $247,755 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zip Co. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
Median $90.3K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $79.1K
Analista de Negócios
$150K

Analista de Dados
$43.2K
Cientista de Dados
$248K
Analista Financeiro
$23.5K
Designer de Produto
$164K
Recrutador
$194K
Gestor de Engenharia de Software
$133K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Zip Co é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $247,755. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Zip Co é $132,760.

