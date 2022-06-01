Diretório de Empresas
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salários

O salário da Zions Bancorporation varia de $35,323 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $236,175 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zions Bancorporation. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
Median $100K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $118K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $108K

Analista de Negócios
Median $80K
Operações de Negócio
$68.3K
Gestor de Operações de Negócio
$80.4K
Atendimento ao Cliente
$35.3K
Banqueiro de Investimento
$70.4K
Gestor de Produto
$236K
Gestor de Programa
$156K
Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Zions Bancorporation é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $236,175. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Zions Bancorporation é $90,200.

