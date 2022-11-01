Zinnov Salários

O salário da Zinnov varia de $1,601 em remuneração total por ano para um Capitalista de Risco na extremidade inferior a $291,450 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zinnov . Última atualização: 11/14/2025