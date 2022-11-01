Diretório de Empresas
Zinnov
Zinnov Salários

O salário da Zinnov varia de $1,601 em remuneração total por ano para um Capitalista de Risco na extremidade inferior a $291,450 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zinnov. Última atualização: 11/14/2025

Consultor de Gestão
Median $12K
Engenheiro de Software
$66.7K
Arquiteto de Soluções
$291K

Gestor de Programa Técnico
$20.7K
Capitalista de Risco
$1.6K
Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Zinnov é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $291,450. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Zinnov é $20,681.

