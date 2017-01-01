Diretório de Empresas
ZimVie
    • Sobre

    ZimVie is a global leader in dental life sciences, focusing on the development and manufacturing of innovative products and solutions for dental tooth replacement and restoration procedures.

    zimvie.com
    Website
    2022
    Ano de Fundação
    1,250
    Nº de Funcionários
    $250M-$500M
    Receita Estimada
    Sede

