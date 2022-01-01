Diretório de Empresas
Zimmer Biomet
Zimmer Biomet Salários

O salário da Zimmer Biomet varia de $50,736 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico na extremidade inferior a $197,985 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zimmer Biomet. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro Mecânico
Median $100K

Engenheiro de Qualidade

Vendas
Median $85K
Engenheiro Biomédico
$124K

Analista de Negócios
Median $105K
Cientista de Dados
$78.4K
Designer de Produto
$66.1K
Gestor de Design de Produto
$177K
Engenheiro de Software
$198K
Gestor de Engenharia de Software
$102K
Gestor de Programa Técnico
$50.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Zimmer Biomet é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $197,985. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Zimmer Biomet é $101,000.

