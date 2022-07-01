Zilliant Salários

Diretório de Empresas
O salário da Zilliant varia de $98,980 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $171,638 para um Sucesso do Cliente na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zilliant. Última atualização: 11/14/2025

Analista de Negócios
$99K
Sucesso do Cliente
$172K
Engenheiro de Software
$165K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Zilliant é Sucesso do Cliente at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $171,638. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Zilliant é $165,051.

