ZenBusiness Salários

O salário da ZenBusiness varia de $105,470 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $175,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ZenBusiness. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $175K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Dados
$131K
Marketing
$105K

Gestor de Produto
$154K
Gestor de Programa
$159K
Gestor de Projecto
$150K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ZenBusiness é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $175,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ZenBusiness é $152,236.

Outros Recursos