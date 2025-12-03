Diretório de Empresas
Yellow Card App
Yellow Card App Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in Nigeria na Yellow Card App varia de NGN 7.58M a NGN 11M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Yellow Card App. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$5.7K - $6.6K
Nigeria
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Yellow Card App?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Atendimento ao Cliente na Yellow Card App in Nigeria situa-se numa remuneração total anual de NGN 10,995,411. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Yellow Card App para a função de Atendimento ao Cliente in Nigeria é NGN 7,576,669.

Outros Recursos

