YCH Group
YCH Group Gestor de Projeto Salários

A remuneração total média de Gestor de Projeto in Indonesia na YCH Group varia de IDR 296.03M a IDR 429.6M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da YCH Group. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na YCH Group?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Projeto na YCH Group in Indonesia situa-se numa remuneração total anual de IDR 429,604,673. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na YCH Group para a função de Gestor de Projeto in Indonesia é IDR 296,030,110.

