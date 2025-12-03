Diretório de Empresas
Yara International
Yara International Gestor de Programa Técnico Salários

A remuneração total média de Gestor de Programa Técnico in Spain na Yara International varia de €49.4K a €70.2K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Yara International. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$64.6K - $76.6K
Spain
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$56.9K$64.6K$76.6K$80.8K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Yara International?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa Técnico na Yara International in Spain situa-se numa remuneração total anual de €70,197. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Yara International para a função de Gestor de Programa Técnico in Spain é €49,443.

Outros Recursos

