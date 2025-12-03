Diretório de Empresas
Yara International
Yara International Gestor de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in Germany mediano de Gestor de Engenharia de Software na Yara International totaliza €113K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Yara International. Última atualização: 12/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Yara International
Software Engineering Manager
Berlin, BE, Germany
Total por ano
$130K
Nível
-
Base
$124K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$6.4K
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
11 Anos
Quais são os níveis de carreira na Yara International?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Yara International in Germany situa-se numa remuneração total anual de €125,948. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Yara International para a função de Gestor de Engenharia de Software in Germany é €117,526.

Outros Recursos

