A remuneração de Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) in Serbia na Yandex varia de $25.8K por year para G14 a $64.9K por year para G16. O pacote de remuneração in Serbia mediano year totaliza $45.9K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Yandex. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
G14
$25.8K
$25.2K
$0
$647
G15
$ --
$ --
$ --
$ --
G16
$64.9K
$56.5K
$0
$8.4K
G17
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Yandex, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.