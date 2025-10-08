A remuneração de Engenheiro de Software Backend in Belarus na Yandex varia de BYN 43.4K por year para G14 a BYN 209K por year para G17. O pacote de remuneração in Belarus mediano year totaliza BYN 94K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Yandex. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
G14
BYN 43.4K
BYN 42.1K
BYN 16.7
BYN 1.3K
G15
BYN 103K
BYN 95.7K
BYN 684.1
BYN 6.2K
G16
BYN 151K
BYN 129K
BYN 173.5
BYN 21.7K
G17
BYN 209K
BYN 169K
BYN 0
BYN 40.7K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Yandex, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.