Yadro
Yadro Gestor de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gestor de Engenharia de Software in Russia na Yadro varia de RUB 5.31M a RUB 7.42M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Yadro. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$73.8K - $89.4K
Russia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$68.1K$73.8K$89.4K$95.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Yadro in Russia situa-se numa remuneração total anual de RUB 7,420,093. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Yadro para a função de Gestor de Engenharia de Software in Russia é RUB 5,309,205.

