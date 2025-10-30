Diretório de Empresas
XPO Logistics
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

XPO Logistics Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Cientista de Dados na XPO Logistics totaliza $142K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da XPO Logistics. Última atualização: 10/30/2025

Pacote Mediano
company icon
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Total por ano
$142K
Nível
L4
Base
$123K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$19K
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
12 Anos
Quais são os níveis de carreira na XPO Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Cientista de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na XPO Logistics in United States situa-se numa remuneração total anual de $163,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na XPO Logistics para a função de Cientista de Dados in United States é $142,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para XPO Logistics

Empresas Relacionadas

  • Echo Global Logistics
  • JB Hunt
  • Merrill Lynch
  • EPAM Systems
  • Northrop Grumman
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos