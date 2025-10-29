Diretório de Empresas
Xperi
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Xperi Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na Xperi totaliza ₹4.31M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Xperi. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹4.31M
Nível
L3
Base
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Bónus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
12 Anos
Quais são os níveis de carreira na Xperi?
+₹5.03M
+₹5.03M
+₹7.72M
+₹7.72M
+₹1.74M
+₹1.74M
+₹3.04M
+₹3.04M
+₹1.91M
+₹1.91M
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Xperi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Xperi in India situa-se numa remuneração total anual de ₹6,126,445. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Xperi para a função de Engenheiro de Software in India é ₹4,448,729.

Outros Recursos