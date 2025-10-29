Diretório de Empresas
Xperi
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Contabilista

  • Todos os Salários de Contabilista

Xperi Contabilista Salários

A remuneração total média de Contabilista in United States na Xperi varia de $63.8K a $87K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Xperi. Última atualização: 10/29/2025

Remuneração Total Média

$68.3K - $82.5K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$63.8K$68.3K$82.5K$87K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 2 mais Contabilista submissões na Xperi para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Xperi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Contabilista verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Contabilista na Xperi in United States situa-se numa remuneração total anual de $87,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Xperi para a função de Contabilista in United States é $63,750.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Xperi

Empresas Relacionadas

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos