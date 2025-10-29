Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in Brazil mediano de Gestor de Engenharia de Software na XP totaliza R$590K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da XP. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por ano
R$590K
Nível
L5
Base
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bónus
R$390K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na XP?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na XP in Brazil situa-se numa remuneração total anual de R$1,053,824. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na XP para a função de Gestor de Engenharia de Software in Brazil é R$533,017.

