Xometry
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

Xometry Gestor de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gestor de Produto na Xometry totaliza $195K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Xometry. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Xometry
Product Manager
hidden
Total por ano
$195K
Nível
hidden
Base
$165K
Stock (/yr)
$30K
Bónus
$0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Xometry in United States situa-se numa remuneração total anual de $306,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Xometry para a função de Gestor de Produto in United States é $210,000.

