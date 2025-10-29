Xilinx Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Xilinx varia de $153K por year para E3 a $362K por year para E8. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $280K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Xilinx. Última atualização: 10/29/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus E3 Software Engineer 1 ( Nível de Entrada ) $153K $110K $32.5K $10K E4 Software Engineer 2 $155K $128K $16.7K $10.3K E5 Senior Software Engineer 1 $170K $132K $23.6K $13.9K E6 Senior Software Engineer 2 $224K $158K $48.8K $17.3K Ver 4 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Xilinx, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

