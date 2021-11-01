Diretório de Empresas
Xiaomi
Xiaomi Salários

O salário da Xiaomi varia de $19,587 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança na extremidade inferior a $522,375 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Xiaomi. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $43.6K
Contabilista
$49.8K
Gestor de Operações de Negócio
$124K

Desenvolvimento de Negócio
$106K
Atendimento ao Cliente
$24.1K
Engenheiro de Hardware
$56.5K
Marketing
$197K
Gestor de Produto
$69.8K
Gestor de Projecto
$45.3K
Vendas
$51.3K
Analista de Cibersegurança
$19.6K
Gestor de Engenharia de Software
$522K
Arquitecto de Soluções
$236K
Gestor de Programa Técnico
$47.1K
Perguntas Frequentes

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Xiaomi

