Xero
Xero Arquiteto de Soluções Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Xero. Última atualização: 10/29/2025

Remuneração Total Média

A$165K - A$196K
Australia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
A$153KA$165KA$196KA$209K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Xero, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquiteto de Soluções na Xero in Australia situa-se numa remuneração total anual de A$209,032. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Xero para a função de Arquiteto de Soluções in Australia é A$152,685.

