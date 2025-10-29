A remuneração de Gestor de Produto in New Zealand na Xero varia de NZ$149K por year para Product Manager a NZ$202K por year para Lead Product Manager. O pacote de remuneração in New Zealand mediano year totaliza NZ$159K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Xero. Última atualização: 10/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$149K
NZ$137K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$174K
NZ$7.6K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$202K
NZ$175K
NZ$26.9K
NZ$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Xero, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)