Xe.com Salários

O salário da Xe.com varia de $54,170 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $58,133 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Xe.com. Última atualização: 11/29/2025

Engenheiro de Software
Median $58.1K
Analista de Negócios
$54.2K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Xe.com é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $58,133. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Xe.com é $56,151.

