WSO2 Salários

O salário da WSO2 varia de $7,914 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $203,975 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da WSO2 . Última atualização: 9/2/2025