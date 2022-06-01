Diretório de Empresas
WSO2
WSO2 Salários

O salário da WSO2 varia de $7,914 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $203,975 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da WSO2. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $20K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
$7.9K
Arquitecto de Soluções
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at WSO2 is Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WSO2 is $20,028.

Outros Recursos