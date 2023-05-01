Diretório de Empresas
Wrk
Wrk Salários

O salário da Wrk varia de $69,589 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $109,065 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wrk. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Analista de Negócio
$69.6K
Designer de Produto
$101K
Vendas
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Engenheiro de Software
$73.3K
Gestor de Engenharia de Software
$109K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Wrk é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $109,065. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Wrk é $88,150.

