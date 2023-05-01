Wrk Salários

O salário da Wrk varia de $69,589 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $109,065 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wrk . Última atualização: 9/2/2025