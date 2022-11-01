Wrapbook Salários

O salário da Wrapbook varia de $106,788 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $234,600 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wrapbook . Última atualização: 9/2/2025