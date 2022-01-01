Diretório de Empresas
WP Engine
WP Engine Salários

O salário da WP Engine varia de $41,790 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $230,145 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da WP Engine. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $144K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
Median $179K
Analista de Negócio
$84.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Recursos Humanos
$189K
Tecnólogo de Informação (TI)
$41.8K
Designer de Produto
$100K
Gestor de Produto
$230K
Recrutador
$121K
Vendas
$61.2K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na WP Engine é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $230,145. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na WP Engine é $120,600.

