Workday
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

Workday Gestor de Produto Salários

A remuneração de Gestor de Produto in United States na Workday varia de $143K por year para P1 a $501K por year para P6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $266K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Workday. Última atualização: 11/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
Associate Product Manager
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
Senior Associate Product Manager
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
Product Manager
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
Senior Product Manager
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Workday, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Produto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Workday in United States situa-se numa remuneração total anual de $500,938. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Workday para a função de Gestor de Produto in United States é $250,000.

Outros Recursos